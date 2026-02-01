Güneş atmosferinde en fazla bulunan gaz hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Güneş, devasa bir gaz küresi (daha doğrusu plazma) olsa da, yapısı Dünya gibi kayalık bir gezegenden tamamen farklıdır. Güneş'in kütlesinin ve atmosferinin büyük bir kısmı evrendeki en hafif ve en basit elementlerden oluşur.

Güneş atmosferinde en fazla bulunan gaz hangisidir?

Güneş atmosferinde (ve tüm yapısında) açık ara en fazla bulunan gaz Hidrojendir. Hidrojen, Güneş'in toplam kütlesinin yaklaşık %73'ünü, atom sayısının ise yaklaşık %91'ini oluşturur.

Cevap: Hidrojen.

Kaynak: Haber Merkezi