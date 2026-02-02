GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

2026 Asgari Ücret Ne Kadar: Çalışanın Cebine Ne Kadar Girecek?

Güncelleme Tarihi:

2026 Asgari Ücret Ne Kadar: Çalışanın Cebine Ne Kadar Girecek?
Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile asgari ücrette artış yapıldı. İşte brüt, net ve kesintiler dahil tam liste:

2026 Asgari Ücret Hesaplama Tablosu

Yeni zamla birlikte bir asgari ücretlinin maaş dökümü şu şekilde oluştu:

Kalem Tutar (TL)
Brüt Asgari Ücret 33.030,00
SGK Primi (%14) 4.624,20
İşsizlik Sigortası Primi (%1) 330,30
Kesintiler Toplamı 4.954,50
Net Asgari Ücret 28.075,50

Günlük Ücret Şöyle

2026 yılı için günlük brüt asgari ücret 1.101 TL olarak belirlenirken, günlük net tutar 935,85 TL oldu.

