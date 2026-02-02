GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Beyşehir'den Seydişehir'e uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araç polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu yakalanan araçta bulunan 3 kişinin kaçarken uyuşturucu maddeyi yola döktükleri ve 1 ruhsatsız tabancayı yola attıkları belirlendi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yola atılan tabanca ele geçirildi.

E.U, M.K, O.T'nin bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.U. isimli kadın savcılıktan serbest, M.K. ve O.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

