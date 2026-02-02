Selçuklu Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı şampiyon oldu

Selçuklu Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, 2025–2026 sezonu Yıldızlar Kategorisi final müsabakasında VakıfBank Akademi'yi 3-1 mağlup ederek Konya Şampiyonu oldu.
FİNALDE GÜÇLÜ PERFORMANS
Sezon boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhunu final maçına da yansıtan Yıldız Kızlar, zorlu karşılaşmada ortaya koydukları etkili oyunla rakibini mağlup etmeyi başardı. Sahadaki mücadeleleriyle büyük alkış alan sporcular, şampiyonluğu hak ederek kazandı.
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA KONYA'YI TEMSİL EDECEKLER
Bu önemli başarıyla birlikte Selçuklu Belediyespor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Konya'yı temsil etme hakkı elde etti.
(Cumali Özer)