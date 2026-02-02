GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,59
EURO
51,62
STERLİN
59,82
GRAM
7.054,85
ÇEYREK
11.580,62
YARIM ALTIN
23.037,79
CUMHURİYET ALTINI
45.930,68
SPOR Haberleri

Selçuklu Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı şampiyon oldu

Cumali Özer
Muhabir
Selçuklu Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı şampiyon oldu

Selçuklu Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, 2025–2026 sezonu Yıldızlar Kategorisi final müsabakasında VakıfBank Akademi'yi 3-1 mağlup ederek Konya Şampiyonu oldu.

FİNALDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Sezon boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve takım ruhunu final maçına da yansıtan Yıldız Kızlar, zorlu karşılaşmada ortaya koydukları etkili oyunla rakibini mağlup etmeyi başardı. Sahadaki mücadeleleriyle büyük alkış alan sporcular, şampiyonluğu hak ederek kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA KONYA'YI TEMSİL EDECEKLER

Bu önemli başarıyla birlikte Selçuklu Belediyespor Kulübü Yıldız Kız Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Konya'yı temsil etme hakkı elde etti. 

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER