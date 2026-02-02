Doğa tutkunlarından Beyşehir’de Sulak Alanlar Günü buluşması

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda doğa tutkunu katıldı. Yeşildağ İskele mevkisinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda yürüyerek Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.
Baharın habercisi olan çiçekler eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, sulak alanların doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Etkinlik kapsamında Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğiyle suyun ve sulak alanların ekosistem açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekilen bir farkındalık çalışması da yapıldı. Programda ayrıca Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından, sulak alanlarda yaşam süren su kuşlarını konu alan bir fotoğraf sergisi açıldı.
Kaynak: İHA