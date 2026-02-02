GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,59
EURO
51,53
STERLİN
59,70
GRAM
7.192,88
ÇEYREK
11.807,22
YARIM ALTIN
23.489,61
CUMHURİYET ALTINI
46.831,56
YAŞAM Haberleri

Doğa tutkunlarından Beyşehir’de Sulak Alanlar Günü buluşması

Doğa tutkunlarından Beyşehir’de Sulak Alanlar Günü buluşması
Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte doğa tutkunları, sulak alanların önemine dikkat çekmek için bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda doğa tutkunu katıldı. Yeşildağ İskele mevkisinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik parkurda yürüyerek Beyşehir Gölü'nün eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Baharın habercisi olan çiçekler eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, sulak alanların doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Etkinlik kapsamında Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğiyle suyun ve sulak alanların ekosistem açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekilen bir farkındalık çalışması da yapıldı. Programda ayrıca Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından, sulak alanlarda yaşam süren su kuşlarını konu alan bir fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER