Konya’da eriyen kar ve yağmur suları su kaynaklarını coşturdu

Beyşehir'de doğa tutkunları, son yağışların ardından canlanan tabiatı görmek için doğaya akın etti. Canlanan dere yatakları, şelaleler ve su gözeleri hem doğaseverlerin hem de ailelerin ilgisini çekti.
Coşan su kaynaklarını yerinde görmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla farklı noktalara giderek etkileyici manzaraları görüntüledi. Bölgeden yansıyan fotoğraf ve videolar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Beyşehirli doğa tutkunları Mesut İnal, Hasan Hüseyin Kank ve Ahmet Dolar da son yağışların ardından dağlık alanlardaki doğal değişimi gözlemlemek ve doğa yürüyüşü yapmak için Beyşehir'in ünlü Muslu Yaylası'na çıktı.
Beyaz örtüyle kaplanan yaylada, yağmur ve eriyen kar sularıyla canlanan su kaynakları çevresinde yürüyüş yapan doğaseverler, etkileyici görüntüler yakaladı.
