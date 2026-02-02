Konya’da eski belediye personeli hayatını kaybetti!

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü'nde 1989–2001 yılları arasında kameraman olarak görev yapan Soner Çimen, bir haftadır tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde bu sabah hayatını kaybetti.
UZUN YILLAR ÇALIŞTI
Soner Çimen, Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar kameraman olarak görev yaparak birçok önemli çalışmada emeği bulunan, meslektaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isimdi.
Merhum Soner Çimen'in cenazesi, öğle namazına müteakip Hocacihan Mezarlığı'nda defnedilecektir.
