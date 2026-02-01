Konya’da bir kişi yanlışlıkla arkadaşını bıçakladı!

Konya'nın Meram ilçesi Karagöl Sokak'ta meydana gelen olayda, yaşı 18'den küçük yabancı uyruklu bir şahıs, yanlışlıkla yabancı uyruklu arkadaşını sağ ayağından bıçakladı.
Hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alındı
Olay sonrası bölgeden ayrılan şüpheli, bir süre sonra yeniden olay yerine geldiği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)