INSURE Projesiyle örtü altı sebze yetiştirme kursu tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ve Türk Kızılay çözüm ortaklığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE)” kapsamında düzenlenen "Örtü Altı Sebze Yetiştirme (Seracılık) Kursu” başarıyla tamamlandı.
Meram ilçesinde İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen kursun ardından sertifika töreni düzenlendi. İl Müdürlüğü ve Konya Kızılay Toplum Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen törene; İl Müdürü Vekili Esat Altuntaş, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhan Kartal, seracılık işletmesi yöneticileri ve çalışanları, proje personelleri ile kursiyerler katıldı.
İl Müdürlüğü ve Konya Kızılay Toplum Merkezi koordinasyonunda, İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen kursa 8 kadın kursiyer katılım sağladı. Eğitim programı sonunda kursiyerlerden 4'ünün seracılık işletmesinde istihdam edileceği bildirildi.
INSURE Projesi kapsamında istihdama yönelik mesleki beceri geliştirme kurslarının devam edeceği belirtilirken, kurslara katılan kişileri istihdam eden işletmelere kişi başı 1000 Euro ayni destek sağlandığı ifade edildi.
(Ali Asım Erdem)