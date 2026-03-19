Selçuklu’da güvenilir gıda eğitimleri sürüyor

İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Güvenilir Gıda” eğitimleri kapsamında, Selçuklu Şems-i Tebrizi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.
Programda, konu uzmanları tarafından gıda okuryazarlığı, doğru ve dengeli beslenme, Ramazan ayında sağlıklı beslenme, gıda etiketlerinin okunması ve gıda güvenliği konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.
Eğitimle birlikte öğrencilerin bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmasının hedeflendiği belirtilirken, benzer eğitim faaliyetlerinin il genelinde farklı okullarda da sürdürüleceği ifade edildi.
(Cumali Özer)