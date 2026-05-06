Karatay’da mobil doğrulama programı toplantısı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Karatay ilçesinde, Bakanlık tarafından yürütülen Mobil Ürün Doğrulama ve Takip Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Programın etkin kullanımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya teknik personel katılım sağladı.

TEKNİK PERSONELE DETAYLI BİLGİLENDİRME YAPILDI

Toplantıda, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi tarafından programın işleyişi ve kullanımına ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Teknik personelin sistemi doğru ve etkin şekilde kullanabilmesi adına uygulamaya yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

SAHADA UYGULAMALI EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilgilendirme toplantısının ardından sahaya çıkılarak ürün doğrulama çalışmaları uygulamalı olarak gösterildi. Bu sayede ekiplerin sistemi yerinde görerek daha verimli kullanması hedeflendi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirme ve uygulama çalışmalarının diğer ilçelerde de sürdürüleceğini belirterek, üreticilere bol ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

(Ali Asım Erdem)

