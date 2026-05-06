EĞİTİM Haberleri

Ali Asım Erdem
Muhabir
Ereğli’de “Kiraz Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi’’ kapsamında eğitim

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ereğli ilçesinde yürütülen Kiraz Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi çalışmaları kapsamında eğitim ve arazi incelemelerini başarıyla tamamladı. Üreticilerin bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, tarladan sofraya uzanan güvenilir gıda zincirinin ilk halkası olan üreticilerle bir araya gelindi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE DOĞRU UYGULAMALAR ANLATILDI

Eğitimlerde, kiraz üretiminde sürdürülebilirlik, doğru tarımsal uygulamalar ve verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler paylaşıldı. Uzman ekipler tarafından verilen teorik bilgilerin yanı sıra üreticilerin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alındı.

SAHADA UYGULAMALI İNCELEME YAPILDI

Program kapsamında gerçekleştirilen arazi incelemelerinde ise teorik eğitimler sahada yapılan gözlemlerle pekiştirildi. Yetkililer, kaliteli ve güvenilir üretimin sağlanmasında üretici iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, programa katılım sağlayan tüm üreticilere teşekkür ederek, daha bilinçli ve güçlü bir tarım için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

(Ali Asım Erdem)

