Sauna Gümüşkapı 39’uncu yılında Konya’ya hizmet veriyor

Konya’nın ilk sauna işletmesi olan Sauna Gümüşkapı, 39 yıldır sağlıklı yaşam için hizmet veriyor.

Sauna Gümüşkapı İşletmecisi Alparslan Emre Katırcı, saunanın birçok hastalığa şifa kaynağı olduğunu belirtti.



Katırcı, "Finlandiya ve İsveç gibi kuzey ülkelerinde başlayan sauna kültürü günümüzde dünya genelinde sağlık kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Uzmanlar da yerinde ve gereği gibi kullanılmak şartı ile saunanın insan sağlığına büyük yararları olduğunu söylüyor" dedi.



Katırcı, saunanın yalnız belirli hastalıklara değil, çalışma hayatının büyük kısmını büroda geçiren ve yeteri kadar hareket edemeyen kişilere de büyük fayda sağladığını ifade etti. Haftada 2-3 defa yapılan sauna ile vücut yorgunluğunun giderildiği, zindelik kazanıldığı ve uykunun düzene girdiği belirtildi.







Birçok Sağlık Sorunu İçin Faydalı



Şişmanlık, selülit, fibrolit gibi yumuşak doku romatizmaları, eklem ve omurga rahatsızlıklarının yanı sıra psiko-somatik hastalıklar ve nöro-sirkülatuvar bozukluklar gibi sağlık sorunları için de faydalı olduğu açıklandı. Sauna ile yapılan tazyikli duş, havuzlu banyo ve masajların tedavi sürecini tamamlayarak vücutta zararlı toksinlerin atılmasını sağladığı, kan dolaşımını hızlandırarak iç organların düzenli çalışmasını sağladığı belirtildi.









Müşteri Memnuniyeti Odaklı Hizmet Anlayışı



Alparslan Emre Katırcı, Sauna Gümüşkapı'nın sürekli kendini yenileyerek müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti. "Sauna Gümüşkapı olarak yaptığımız yatırımlar ve hizmet kalitemizi yükseltmekle Konya'nın seçkin mekanlarından birisi haline kavuştuk. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Sektördeki gelişmeleri sürekli takip ederek müşterilerimizin isteklerini ön planda tutuyoruz" diye konuştu.







Zengin Olanaklar ve Hizmetler



200 kişiye hizmet verebilen tesis, 2 adet sauna, buhar odası, Türk hamamı, kese odası, masaj salonu, şok havuzu, fitness salonu, dinlenme odaları, eğlence salonu ve masa tenisi salonu gibi olanaklarla donatılmış. 5 yıldızlı Vitamin Kafe'de sağlıklı içecekler ve fast-food seçenekleri sunuluyor. 200 kişilik salonda dev ekranda D-Smart ve Digitürk ayrıcalığıyla maç keyfi hizmeti veriliyor. Deneyimli ve eğitimli personel ile konusunda uzman yönetici kadrosuyla sektöre öncülük ediliyor.







Gruplara Özel İndirim Kampanyası



Sauna Gümüşkapı, düzenlediği indirimli kampanyalarla da hizmet veriyor. Alparslan Emre Katırcı, "Düzenlediğimiz kampanyalarla müşterilerimize kolaylıklar sağlıyoruz. Gruplara ve abonelerimize yüzde 30'lara varan özel indirimler uyguluyoruz. Sauna Gümüşkapı Clup Kart gibi uygulamalarımız var" dedi.







Halen devam eden kampanyayla özel grup indirimleri yapıldığı, 5 kişi gel 4 kişi öde şeklinde hizmet verildiği belirtildi. Saunaya gelen 5 kişilik gruptan 4 kişilik ücret alınıyor. Katırcı, "Tüm Konyalıları sağlıklı yaşam için Sauna Gümüşkapı'ya bekliyoruz. Hemşerilerimizi tesislerimizde misafir etmekten mutlu olacağız" diye konuştu.





