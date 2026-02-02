GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Selçuklu’da Kayahan’ın hafızalara kazınan eserleri seslendirildi!

Selçuklu’da Kayahan’ın hafızalara kazınan eserleri seslendirildi!
Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, “Kayahan Şarkıları Konseri“ ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte usta sanatçının eserleri yoğun ilgi gördü.

Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Sanat Akademisi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeni yılda da düzenlediği konser, tiyatro ve sanat etkinlikleriyle şehrin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türk sanat dünyasının sevilen isimlerinden, Türk pop müziğine damga vuran besteleriyle milyonların kalbinde iz bırakan Kayahan, düzenlenen konserle anıldı.



Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'de gerçekleşen ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören konserde, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Yetişkin Korosu, Kayahan'ın hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Program boyunca sanatçının farklı dönemlerine ait şarkılara yer verilirken, dinleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Koronun performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.



Başkan Pekyatırmacı," Sanat Akademimiz şubat ayı boyunca sanatseverlerimizle birbirinden güzel programlar ile buluşacak” 

Kayahan'ın sözleri, müziği ve eşsiz yorumuyla Türk müziğine ölümsüz eserler bıraktığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Usta sanatçı Kayahan'ı rahmetle anıyorum. Onun eşsiz şarkıları ile bize bu geceyi yaşatan orkestramıza ve Sanat Akademisi'nin çok kıymetli korosuna teşekkür ediyorum. Yine bu geceye yoğun katılım sağlaya hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Konyamızın bir markası olan Sanat Akademimiz konserlerle, tiyatro gösterileriyle şehrin sanat hayatına damga vurmaya devam ediyor. Akademimiz şubat ayı boyunca sanatseverlerimizle birbirinden güzel programlar ile buluşmaya devam edecek” dedi.

 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

