Son yağışlar Beyşehir Gölüne umut oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı yağış uyarıları Konya ve ilçelerinde etkisini gösterdi.
Konya genelinde olduğu gibi Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde de yağışlı hava hakim oldu. Yağmurla başlayan yağışlar, özellikle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yerleşim merkezleri ve tabiat alanları beyaz örtüyle kaplanırken, kış manzaraları ortaya çıktı.
Lodosun da etkisiyle karın hızla erimesi sonucu göletler ve barajlar dolmaya başladı. Debisi yükselen su kaynakları, uzun süredir yaşanan kuraklığın ardından bölgeyi canlandırdı.
Dolan barajlar ve canlanan su kaynaklarından yaz ve güz döneminde kuraklık yaşayan ve bu haberlerle gündeme gelen Beyşehir Gölü'ne başlayan su akışı, gölün su seviyesine olumlu katkı sağladı. Kaynaklardan göle ulaşan sular vatandaşları sevindirirken, son yağışlar dualarla karşılandı.
Yağışların ardından göl kıyılarındaki farklı noktalarda objektiflere yansıyan su seviyesi, kış yağışlarının önemini ortaya koyarken, vatandaşlar yağışların kış boyunca devam etmesini diledi.
