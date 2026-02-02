İstanbul’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 10 tutuklama
İstanbul’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında 29 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifade veren 10 zanlı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüpheliler Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Gülşah Rojin Demir, Hatice Kuzu, Melisa Ğadiş, Sara Ersoy ve Yasmin Yürük'ün "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan tutuklanmalarına karar verildi.
