YAŞAM Haberleri

MTV Ödemelerinde Son Gün Geldi!

Güncelleme Tarihi:

MTV Ödemelerinde Son Gün Geldi!
2026 yılının ilk MTV taksiti için yasal süre bugün doluyor. Ödemesini henüz yapmamış olan vatandaşlar, gece yarısına kadar işlemlerini tamamlamazsa gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan takvime göre, 2026 yılının ilk MTV taksidi Ocak ayının başında ödenmeye başlandı. Normal şartlarda 31 Ocak olan son tarih, bu yıl hafta sonuna denk geldiği için 2 Şubat 2026 Pazartesi (Bu Gün) gün sonuna kadar uzatıldı.

Kritik Uyarı: Ödemelerini bu tarihe kadar yapmayan araç sahipleri, her geçen gün için gecikme faizi yüküyle karşı karşıya kalacak.

Bankaların MTV Taksit İmkanları (2026)

Bu yıl bankalar, vergi yükünü hafifletmek adına kredi kartlarına özel taksit seçenekleri sunuyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan ödemelerde taksit seçenekleri otomatik olarak karşınıza çıkıyor.

Finans Kuruluşu Sunulan Taksit Sayısı Ödeme Kanalı
Anlaşmalı Bankalar 1 ila 6 Taksit Arası Mobil / İnternet Bankacılığı
GİB Mobil / Dijital Vergi Dairesi Banka Kartına Göre Değişken Online Kartla Ödeme
PTT Şubeleri Tek Çekim / Nakit Vezne İşlemleri

MTV Borç Sorgulama ve Ödeme Yöntemleri

Araç sahiplerinin sıra beklemeden işlem yapabileceği dijital kanallar şu şekildedir:

GİB Dijital Vergi Dairesi: dijital.gib.gov.tr adresinden şifresiz plaka sorgulama.

e-Devlet Kapısı: "Araçlarım" veya "MTV Sorgulama ve Ödeme" hizmeti.

Banka Uygulamaları: "Ödemeler > Vergi > MTV" adımlarını izleyerek.

Adım Adım e-Devlet Üzerinden MTV Nasıl Ödenir?

Vakit kaybetmek istemeyenler için e-Devlet üzerinden işlem adımları:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama çubuğuna "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" yazın.

Araç plakasını ve istenen tescil bilgilerini girin.

Borç dökümünü inceleyin ve "Öde" butonuna basarak anlaşmalı kartınızla işlemi tamamlayın.

Güvenliğiniz İçin Bunlara Dikkat Edin!

Vergi ödeme dönemlerini fırsat bilen dolandırıcılara karşı tedbirli olun:

Asla SMS veya WhatsApp yoluyla gelen "Vergi borcunuz var, tıklayın ödeyin" şeklindeki linklere basmayın.

Yalnızca sonu .gov.tr ile biten resmi siteleri veya bankanızın orijinal uygulamasını kullanın.

Ödeme sayfasında adres çubuğundaki kilit simgesini (HTTPS) kontrol edin.

Kaynak: Haber Merkezi

