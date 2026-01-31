GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

Aliyev ile Pezeşkiyan bölgesel gerilimi görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel gerilimi görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduklarını ifade ederek, Azerbaycan'ın gerginliğin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

İlham Aliyev, söz konusu meselelerin müzakere ve uzlaşı yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Pezeşkiyan ise Aliyev'in yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, gelecekte atılabilecek ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA

