Asansör faciası! Bir kişi sıkışarak yaşamını yitirdi

Çekmeköy’de, bir binada bakım yapan kişi asansörlerden birinin aşağıya doğru hareket etmesi sonucu sıkışarak yaşamını yitirdi.

Fuat Y. (35), Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde bulunan bir sitede ikili asansörlerin olduğu binanın girişinde bakım işlemine başladı.

Bakım yaparken iki asansörden birinin aşağıya doğru hareket etmesi sonucu sıkışan Fuat Y. ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarılan Fuat Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince, Fuat Y. ile çalışan Yaşar D'nin bilgisine başvuruldu.

Yaşar D, polis ekiplerine, bakım çalışması yaparken bir asansörün bir anda aşağıya doğru hareket etmesiyle Fuat Y'nin sıkıştığını aktardığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU YIL ŞİMDİYE DEK ÜÇ FARKLI ASANSÖR KAZASI YAŞANDI

2026 yılında şimdiye kadar üç farklı asansör kazası meydana geldi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 20 Ocak'ta 3. kattan asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hükü Toklu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde de bir sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42) 16 Ocak tarihinde 2. kattan asansör boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi.

Kars'ta da 26 yaşındaki Savaş Güzel, iddiaya göre 5'inci kattan asansör boşluğuna düşerek can verdi.

Kaynak: AA

