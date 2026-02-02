GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Konya’da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Konya’daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Konya'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Berat Kandili dolayısıyla Konya'da camilerde yoğunluk yaşandı.

Konya'da Berat Kandili coşkusu

Kandil gecesinde vatandaşlar, başta Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii olmak üzere kent genelindeki camilere akın etti.

Yatsı namazının ardından camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, cemaat dualar etti. Vatandaşlar, Berat Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, herkes için dua ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

