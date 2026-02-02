Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanayicilere yeni müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm imalat sanayi işletmelerine 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketi sağlayacağız. Yeni kredi paketimiz de hayırlı uğurlu olsun.“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarılı yılı 'bayrak sevgisi' ile başladı. Hayırlara vesile olmasını dilerim.

Göreve gelirken yurdumuzu daya bayındır hale getireceğimizi, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. Ana muhalefet gibi 'Atam izindeyiz' diyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi bir baştan diğer başa yükseltmenin samimi gayreti içindeyiz.

Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye'nin dış politikasında Türk Dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Türk Dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özbekistanla ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda 3 kat artırdık. Özbekistan asrın felaketini yaşadığımız günlerde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi.

Göreve geldiğimizde bölünmüş yol ağımız sadece 6 bin 101 kilometreydi. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Başka bahane bulamadıkları için bu yatırımlara karşı çıkan hizmet ve eser düşmanı zihniyete rağmen bunu yaptık. Bölünmüş yol yatırımlarımız ekonomik fayda sağlıyor. Karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Yol kusurlu kazalar neredeyse sıfıra indi. Her alanda olduğu gibi ulaştırmada da hedeflerimiz büyük. 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız bölünmüş yollarımızı. Biz milletimiz için yapmaya devam edeceğiz.

Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. Turizm gelirimiz yüzde 6,8'lik artışla 62,2 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 5,2 artarak rekor kırdı. Turizm rakamlarımızın hayırlı olmasını dilerim. Hedefimiz 68 milyar dolar gelecek sene turizm geliri elde etmek.

Merkez Bankamızın rezervleri artmaya devam ediyor. 215,6 milyar dolara çıktı rezervlerimiz. Bunlar hepimizi umutlandıran, heyecanlandıran gelişmeler. Çok daha iyi yerlere geleceğiz.

100 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PAKETİ

Hükümet olarak üretenin, ihraç edenin, istihdam sağlayanın yanındayız. İmalat sanayimizi desteklemeye devam ediyoruz. İmalat sanayi işletmelerimiz için yeni müjde paylaşmak istiyorum. Tüm imalat sanayi işletmelerine 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketi sağlayacağız. Yeni kredi paketimiz de hayırlı uğurlu olsun.

Suriye 911 kilometre ile kara sınırlarımızın en uzun olduğu komşumuz. Suriye çok köklü bağlara sahip olduğumuz ülkedir. Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niçin yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri anlayamadı. 'Ortadoğu bataklığı' dediler. 13,5 yıl boyunca Suriye'deki gelişmeleri okuyamayanlar bugün yine buna devam ediyorlar. Bu ülkede ne olup bittiğinin farkında bile değiller. Başta ana muhalefet olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideolojik olarak bakanlar bu kardeşlik sınavından sıfır çekti. Bu mesele üzerinden siyasi prim hesabı yapanlar sınıfta kaldı. Gerilimin düşmesi için Türkiye elinden geleni yapıyorken, kürt düşmanı gibi son derece çirkince iftiralar atıyorlar. Biz bölgemizde toplumlararası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde çatışma varsa biz güvende olamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil, Arap, Kürt, Hristiyan farketmeksizin Suriye halkının huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz. Tüm çatışma bölgelerinde bunu istiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti eden her adım bizim için makuldür.

