Konyaspor’un stadyumunda aydınlatma sistemleri yenileniyor

Konyaspor’da yapımı süren stadyum LED aydınlatma sistemlerinin lansman programı düzenlendi.

Konyaspor ile Signify iş birliğinde yapımı süren stadyum LED aydınlatma sistemlerinin lansman programı, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Konyaspor Başkan Vekili Lütfi Can Başaran, Göztepe maçından itibaren dinamik ışık senaryolarının devreye alınacağını belirterek, "Dünyanın elit stadyumlarında kullanılan sistemin birebir aynısını Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na kazandırıyoruz.

Mart ayı sonuna doğru ise ambiyans aydınlatmasıyla stadyumumuz, yalnızca bir aydınlatma değil; ses, müzik ve organizasyonlarıyla daha yüksek seyir keyfi sunan bir yapıya kavuşacak" dedi.

Kırık: "Adeta bir kutlama ve yaşam deneyimi sunan bir sistemden söz ediyoruz"

Signify Türkiye Genel Müdürü Saner Kırık ise projenin sadece bir aydınlatma çalışması olmadığını vurgulayarak, "Bugün aydınlatmanın geldiği nokta tamamen bir taraftar deneyimine dönüştü. Futbol stadyumlarında taraftarı oyunun içine çeken, gol anında onlarla birlikte parlayan, adeta bir kutlama ve yaşam deneyimi sunan bir sistemden söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA