Burdur’daki kazadan Konya’ya acı haber! 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Burdur’da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitirenler arasında Konyalı bir gencin de olduğu öğrenildi.

Kaza, dün Ağlasun–Antalya–Isparta kara yolunun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Derebucaklı genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, kazada ağır yaralanan otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Hasan Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 20 yaşındaki Hasan Akdağ'ın, Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde ikamet ettiği, cenazesinin de aynı mahallede toprağa verileceği öğrenildi.

Feci kazada yaşamını yitiren gencin annesi ve kız kardeşinin ise yaralı olarak kurtarıldığı, Isparta'daki farklı hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kar görmek ve vakit geçirmek amacıyla yola çıkmışlar

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hasan Akdağ'ın da bulunduğu araçtaki kişilerin, Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ne kar görmek ve vakit geçirmek amacıyla yola çıktıkları öğrenildi.

2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Antalya'da ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya ve Burdur'daki trafik kazalarında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizleri derin bir üzüntüye sevk eden, bu elim kazalarda vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

