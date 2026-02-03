GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da ölümlü kaza! 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ölümlü kaza! 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araca tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 07:00 sıralarında Konya-Ankara yolu üzeri, Yaçayır kavşağı yakınlarında meydana geldi.

HAFİF TİCARİ ARACA TIR ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, İskenderun G. (43) idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duran hafif ticari araca iddiaya göre arkadan gelen Hasan T. (29) idaresindeki 63 ADT 782 plakalı tır çarptı. 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. 

69 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ 

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Fatma Sarıkaya sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. 

TIR SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(Ali Asım Erdem)

