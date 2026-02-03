GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
ANMEG Vakfı’ndan PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya Ziyaret

- Güncelleme Tarihi:

ANMEG Vakfı’ndan PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya Ziyaret
Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti, Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu’yu makamında ziyaret etti.

ANMEG Vakfı Mütevellileri İlker Özkan ve Nurettin Bay ile Mirajans Genel Müdürü Durmuş Yakıcı'nın iştirak ettiği nezaket ziyaretinde, Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bülbül de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Mütevelli İlker Özkan, Konya Şeker'in yalnızca Konya için değil, Türkiye ekonomisi ve özellikle tarım sektörü açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Özkan, Torku markasıyla Konya Şeker ürünlerinin bugün dünya pazarlarında yer aldığını belirterek, Torku'nun aynı zamanda Konya'nın önemli bir tanıtım markası hâline geldiğini ifade etti. Konya Şeker'e bağlı iktisadi teşekküllerin ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu dile getiren Özkan, Soma Termik Santrali'nde son yıllarda yaşanan ve henüz çözüme kavuşmayan sorunlardan üzüntü duyduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren PANKOBİRLİK ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise Konya Şeker'in her zamankinden daha güçlü olduğunu ve üretime kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Soma Termik Santrali'nde yaşanan sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatan Erkoyuncu, bugüne kadar somut bir gelişme yaşanmadığını ancak çözüm için sabırla çalıştıklarını kaydetti.

Erkoyuncu, Torku markası başta olmak üzere Panplast, Panogra, Seydibey tesisleri ve tarım sektöründe üretilen tüm ürünlerle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunduklarını vurguladı. Son dönemde yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Erkoyuncu, birkaç yıllık kuraklık döneminin ardından yağışlı bir sürece girilmesinin Türkiye tarımı açısından umut verici olduğunu belirtti.

Her zaman sektörün yanında olduklarını belirten Erkoyuncu, çiftçilerin kalkınması ve tarım arazilerinden daha yüksek verim elde edilmesi için tüm imkânlarıyla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

