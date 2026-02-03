Bakan Kurum’dan belediyelere çağrı: Birlikte bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, I. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde konuşmasında, belediyelere kentsel dönüşüm çağrısında bulunarak, “Tüm belediyelerimiz elini taşın altına koysun. Gelin hep birlikte ülkemizin yarınları için, çocuklarımızın geleceği için bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim.“ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği I. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne katıldı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, İstanbul Valisi Davut Gül, bölge milletvekilleri ve genel müdürler katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 11 ilde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği'ni anlattı.

"Ne aceleniz var dediler: 'Biz milletimize bir söz verdik' dedik"

Deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Depremin ilk anında bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken kalıcı konutlarımızın yapımına da eş zamanlı başladık. 15'inci günde ilk temelleri attık, 'ne aceleniz var' dediler. Dedik ki 'biz milletimize bir söz verdik, o sözü tutacağız.'' 5'inci günde ilk evlerimizi milletimize teslim ettik. Ve geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konut bitirdik, milletimize anahtarlarını teslim ettik" diye konuştu.

"Ülkenizle gurur duyun"

Sadece konut değil, bölgede sosyal donatılar yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin bize olan inancı, 200 bin işçimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak tarihi bir başarıya imza attık. Bunu gururla söylüyorum dünyanın hiçbir yerinde bu yok, çok net söylüyorum; ülkenizle gurur duyun. Milletimizle gurur duyalım. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir çalışmayı, böyle kısa bir sürede, böyle kaliteli yapacak bir ülke ile bir milletle karşılaşamazsınız. Asrın İnşası adını verdiğimiz bu büyük dönüşümü işte bu anlayışla gerçekleştirdik.

Bu büyük seferberlikte devletimizin tüm kurumlarının, yerel yönetimlerin, hocaların, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının tek yürek olduğunu vurgulayan Kurum,"Sadece yıkılan binaları değil umutları, hayatları ve orada geleceği kurtardık. Bu süreçte büyük bir birikim ve tecrübe kazandık. Yeniden inşa tecrübemizi 81 ilimize bilhassa da İstanbul'umuza aktarmak istiyoruz. Aynı acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu amaçla da Türkiye Yüzyılı'nı dirençli şehirlerin yüzyılına dönüştürüyoruz" dedi.

Yarısı Bizden için yıl sonu hatırlatması

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da bugüne kadar 927 bin konutu dönüştürüldüğünü; 300 bin bağımsız bölümün yapımının ise hızla devam ettiğini söyledi.

Yarısı Bizden Projesi kapsamında ise 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Proje kapsamında 2026 yılı sonuna kadar tüm vatandaşlarımız bu projeye başvuru yapabilirler. İnşallah hızlı bir şekilde bu dönüşümü İstanbul'un her ilçesinde daha da güçlendirmek arzusu içerisindeyiz" dedi.

'Türkiye Modeli Kentsel Dönüşüm Perspektifi'

Riskli bina kalmayana dek çalışmaları sürdüreceklerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Türkiye Modeli Kentsel Dönüşüm Perspektifi diyeceğimiz bakış açımızla artık şunu görüyoruz. Kentsel dönüşüm, sadece teknik bir planlama meselesi değil. Bizim sahadaki tecrübemiz şunu söylüyor şehirlerimizin fiziksel dönüşümünü sağlamakla kalmıyor, tüm aksiyonlarımızı; insan odaklı, afet risklerini azaltma merkezli, iklim değişikliğiyle mücadele, sosyal kapsayıcılık, ekonomik erişilebilirlik, toplumun her kesimin sürecin içerisinde olduğu, kimsenin geride bırakılmadığı bir bakışla yürütelim istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın Bakanlığımızda bekleyen hiçbir işi yoktur"

Kentsel dönüşümde kamunun önemine vurgu yapan Bakan Kurum, belediyelere çağrıda bulundu:

"Kentsel dönüşümün başarısında kamunun öncülüğünü esas alıyoruz. Bu modelde devletimiz; yalnızca düzenleyici değil, aynı zamanda planlayıcı ve finansal kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor. TOKİ, Emlak Konut, Emlak Katılım Bankası ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, bu modelin başlıca uygulayıcıları. Ancak bu modelde belediyelerin iş birliği yapması da bizim açımızdan oldukça önemlidir. Ben bu vesileyle; başta İstanbul'daki belediyelerimiz olmak üzere tüm belediyelerimize çağrımı yinelemek istiyorum. Tüm belediyelerimiz elini taşın altına koysun. Gelin hep birlikte ülkemizin yarınları için, çocuklarımızın geleceği için bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim."

Bakan Kurum, İstanbul'un her ilçesi için, Türkiye'deki 81 il için kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımızın ihtiyacı olan her işte Bakanlığın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek, İstanbul Valimizi görevlendirdik. 39 ilçeden gelen her türlü talebi bize iletiyorlar, biz de orada alınan kararı hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla Bakanlığımızda, İstanbul'da vatandaşımızın bizde bekleyen hiçbir işi yoktur, olmayacaktır da. Artık seminerlerden öteye geçelim, uygulayalım, milletimize destek olalım, milletimizin dönüşüm noktasında bekleyen taleplerini hep birlikte hayata geçirelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye kimseyi geride bırakmayan bir model ortaya koymuştur"

Bakan Kurum, şehirleri depreme dirençli hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra sosyal konutlar da inşa ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlam dirençli konutlara ulaşmanın tek yolu kentsel dönüşüm de değil; sosyal konutlarımızı da hem vatandaşımıza erişilebilir yuvalara kavuşması hem de sağlıklı binalar yapmak açısından önemsiyor ve hayata geçiriyoruz. İşte bu anlayışımızın en güçlü yansıması, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Yüzyılın Konut Projesi. Bu proje, yalnızca bir sosyal konut hamlesi değil, aynı zamanda dünyada benzeri olmayan bir sosyal devlet manifestosudur. 500 bin sosyal konut projesi, ismiyle müsemma bir devrimdir. Çünkü bugün dünyanın pek çok ülkesinde sosyal devlet anlayışı zayıflarken, Türkiye tam tersine vatandaşını önceleyen, kimseyi geride bırakmayan bir model ortaya koymuştur. Bu yönüyle, Yüzyılın Konut Projesi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sosyal devletin yeniden tanımını yapan bir çalışmadır. Herhangi bir il sınırlaması yok, 81 ilimizin tamamında, devletimizin gururu TOKİ eliyle afete dayanıklı, modern ve konforlu 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz."

"Asrın inşasında yazdığımız başarı öyküsünü, Yüzyılın Konut Projesi'yle en yükseğe taşıyacağız"

500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki kura çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Kuralarımızın yarısını tamamladık, mart ayında da İstanbul'umuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hak sahibi kardeşlerimizi belirleyeceğiz ve İstanbul'umuza 100 bin konut ayırdık. Vatandaşımız dönüşüme giriyor ama dönüşüme girerken kiralık konut noktasında, bilhassa dönüşümün yoğun olduğu ilçelerde sorun yaşıyor. İlk kez yapacağımız kiralık konut modeliyle de İstanbul'daki konut fiyatlarını, kiraları aşağı çekeceğiz. 15 bin kiralık konut inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum bu projeyle yalnızca yeni evler kazandırmadıklarını; aynı zamanda şehirlerin kimliğini koruyarak, her gelir grubundan vatandaşa eşit yaşam imkanı sunduklarının altını çizerek, "İşte bu yönüyle Yüzyılın Konut Projesi, sosyal adaletin, dayanışmanın ve Türkiye'nin yeniden yükseliş vizyonunun en güçlü simgesidir. Allah'ın izniyle, Asrın İnşasında yazdığımız başarı öyküsünü, Yüzyılın Konut Projesi'yle en yüksek noktasına taşıyacağız" dedi.

Programın sonunda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, üzerinde Mimar Sinan ve Bakan Kurum'un portresinin yer aldığı kabartma tabloyu Bakan Kurum'a hediye etti.

