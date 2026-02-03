GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Selçuklu'da Berat Kandili manevi bir iklimde ihya edildi

Güncelleme Tarihi:

Selçuklu’da Berat Kandili manevi bir iklimde ihya edildi
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Camii’nde gerçekleştirilen Berat Kandili programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Affın ve bağışlanmanın gecesi olarak bilinen, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Berat Kandili Konya'da da manevi coşkuyla idrak edildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kandil vesilesiyle Bosna Hersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Camii'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Berat Kandili'nin manevi atmosferinde gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerifler okunurken İsrail'in zulmüne maruz kalan Gazze halkı ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

Kılınan yatsı namazının ardından Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların kandilini tebrik etti.Programda Başkan Pekyatırmacı'ya, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı da eşlik etti.

"Berat Kandili, birlik ve beraberliğin güçlendiği mübarek bir gecedir”

Bu mübarek gecelerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"Bize Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen, duaların semaya yükseldiği Berat Kandili gecesine kavuşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Allah bizlere 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına da günahlarımızdan temizlenmiş bir şekilde kavuşmayı nasip etsin. Rabbim, bu mübarek Berat Kandili'nde kalplerimizi huzura ulaştırsın, günahlarımızı affetsin, mazlum coğrafyalarda mücadele eden kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlik nasip etsin. Bu gecede Rabbim dualarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

