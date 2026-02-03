GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’nın üçüncü gününün ilk seansı tamamlandı

Konya Olimpik Velodromu’nda düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası’nın üçüncü gününde ilk seans yarışları sona erdi. Konya’nın ev sahipliğinde devam eden şampiyonanın üçüncü gün sabah seansında sporcular finale ve bir üst turlara yükselmek için kıyasıya yarıştı.

Erkekler Scratch Yarışı elemeleriyle başlayan üçüncü günün ilk seansı, dört ayaktan oluşan Kadınlar Omnium Yarışı'nın Scratch etabıyla devam etti. Seans programında ayrıca Erkekler Sprint Yarışı sıralama turları, 1/16 ve 1/8 finalleri ile Erkekler Bireysel Takip elemeleri yer alırken, seans Kadınlar Omnium Yarışı'nın ikinci ayağı olan Tempo Yarışı ile tamamlandı. Erkekler Scratch Yarışı elemeleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Finale yükselecek 22 sporcunun belirlendiği elemelerde; ilk seride Alex Vogel (İsviçre), Nejc Peterlin (Slovenya) ve William Tidball (Büyük Britanya), ikinci seride ise Alvaro Navas Marchal (İspanya), Vincent Hoppezak (Hollanda) ve Franz-Josef Lasser (Avusturya) ilk üç sırada yer aldı.

Velodromda Türk sporcuların mücadelesi sürüyor

Erkekler Scratch Yarışı'nın 30 tur (7,5 kilometre) üzerinden koşulan elemelerinin 2. serisinde mücadele eden Ramazan Yılmaz, başarılı bir performans sergileyerek finale yükseldi. Yılmaz, 40 tur (10 kilometre) üzerinden akşam seansında gerçekleştirilecek final yarışında 22 bisikletçi arasında yer almaya hak kazandı.

Günün ikinci yarışı Erkekler Bireysel Sprint Elemelerinde çeyrek finale çıkan en hızlı 8 isim belli oldu

Erkekler Bireysel Sprint Yarışı elemelerinde çeyrek finale yükselen isimler Dünya Rekortmeni Matthew Richardson (Büyük Britanya), Dünya Şampiyonu Harrie Lavreysen (Hollanda), Harry Ledingham-Horn (Büyük Britanya), Dominik Topinka (Çekya), Tom Derache (Fransa), Nikita Kiriltsev (AIN), Mateusz Rudyk (Polonya) ve Maximilian Dörnbach (Almanya) oldu.

Kadınlar Omnium'da ilk iki etap geride kaldı

Dört ayaktan oluşan Kadınlar Omnium yarışının ilk iki etabı olan Scratch Yarışı ve Tempo Yarışı, yüksek tempolu ve çekişmeli anlara sahne oldu. Kadınlar Omnium Yarışı'nda ilk iki etabın tamamlanmasının ardından genel klasmanda; Shari Bossuyt (Belçika) toplam 74 puanla ilk sırada yer alırken, Anna Morris (Büyük Britanya) 72 puanla ikinci, Lea Lin Teutenberg (Almanya) ise 66 puanla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'yi de Reyhan Yakışır temsil etti.

Erkekler Bireysel Takip Yarışında finale çıkan isimler belli oldu

4 Kilometre Erkekler Bireysel Takip Yarışı elemelerinin ardından finale yükselen isimler netlik kazandı. Altın madalya mücadelesinde, Danimarka bisikletinin yükselen yıldızlarından Juel Robin Skivild 4:01.365 süresiyle birinci sırada yer alırken yarı final mücadelesi için istikrarlı performansıyla dikkat çeken Lev Gonov ile eşleşti. Sporcu altın ve gümüş madalya için mücadele edecek. Bronz madalya mücadelesi için ise bu yıl Takım Takip disiplininde bronz madalya kazanan Büyük Britanyalı Matthew Bostock ile İtalyan bisikletçi Renato Favero piste çıkacak.

Kaynak: İHA

