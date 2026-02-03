Konyaspor’da Aliağa Futbol Kulübü hazırlıkları devam etti

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
