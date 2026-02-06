GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 06 Şubat 2026 Cuma

Konya’da bugün vefat edenler 06 Şubat 2026 Cuma
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 06 Şubat 2026 Cuma günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

EMİN ABDURAKHMANOV


07-04-1958

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

NİMET YENİÇAĞ

KONYA
16-07-1932

ÜÇLER MEZARLIĞI

MÜSLÜME AKDEMİR

AKVİRAN
01-01-1951

HARMANCIK MEZARLIĞI

ALİ YAVAŞ

SELÇUKLU
03-04-1997

GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2

MÜNEVVER KOÇAK

KONYA
11-12-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

EMİNE SARIKAYA

ALEMDAR
22-01-1943

ÜÇLER MEZARLIĞI

HAKİM BOSTAN

GÖKSUN
13-05-1944

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEKİR ÇETİN

ASLANTAŞ
25-02-1940

KARAASLAN MEZARLIĞI

İNCİ RAZİYE MANAV

SARAYÖNÜ
16-06-1969

MUSALLA MEZARLIĞI

ATİYE CENGİZ

GÜVENÇ
01-04-1942

KOZAĞAÇ MEZARLIĞI

MUHTEREM SOYLU

SARIHACI
15-03-1964

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

KADİR BÜBERCİ

KONYA
23-10-1973

TEKKE MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

