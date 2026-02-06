Konya’da bugün vefat edenler 06 Şubat 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
EMİN ABDURAKHMANOV
|
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
NİMET YENİÇAĞ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MÜSLÜME AKDEMİR
|
AKVİRAN
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
ALİ YAVAŞ
|
SELÇUKLU
|
GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
|
MÜNEVVER KOÇAK
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
EMİNE SARIKAYA
|
ALEMDAR
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HAKİM BOSTAN
|
GÖKSUN
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
BEKİR ÇETİN
|
ASLANTAŞ
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
İNCİ RAZİYE MANAV
|
SARAYÖNÜ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ATİYE CENGİZ
|
GÜVENÇ
|
KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
|
MUHTEREM SOYLU
|
SARIHACI
|
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
|
KADİR BÜBERCİ
|
KONYA
|
TEKKE MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi