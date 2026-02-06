Konya’daki kahvehane saldırısı! Görüntüler ortaya çıktı

Konya’nın Karatay ilçesinde iki grup arasında başlayan husumet, sosyal medyadaki atışmaların ardından silahlı saldırıya dönüştü. Kıraathanede bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, 26 Ocak 2026 tarihinde Saraçoğlu Caddesi üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, İ.S. ile İ.Y. ve H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda aracın dışında bekleyen İ.Y., aracın çarpması sonucu ayağından yaralandı. Polis ekiplerince müdahale edilen olay sonrası taraflar hakkında adli işlem yapıldı.

SOSYAL MEDYA ATIŞMASI KANLI BİTTİ

İlk olayın ardından taraflar arasındaki gerginlik sosyal medya platformlarına taşındı. Karşılıklı tehdit ve hakaret içerikli paylaşımların ardından, 3 Şubat 2026 günü akşam saatlerinde Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Kıraathaneye kırmızı renkli bir araçla gelen H.İ. (26y, 13 suç kaydı) husumetli olduğu İ.Y.'yi (25y. 5 suç kaydı) silahla ateş ederek yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.İ. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

