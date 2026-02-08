GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

3 gündür kayıp olan kadın kayalıklarda ölü bulundu
Düzce’de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 33 yaşındaki kadının cansız bedeni Akçakoca kayalıklarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü işten çıkan Hilal Ersoy'dan (33) bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından her yerde aranan Ersoy'un en son Akçakoca'da görüldüğü bilgisini alan yakınları, durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Aşıklar Tepesi'nde yapılan arama çalışmalarında Ersoy'un eşyaları bulundu. Denizden yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bulunan tepede yapılan incelemede, kayalıklarda Ersoy'un cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kadının cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Ersoy'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA

