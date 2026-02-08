3 gündür kayıp olan kadın kayalıklarda ölü bulundu

Düzce’de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 33 yaşındaki kadının cansız bedeni Akçakoca kayalıklarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cuma günü işten çıkan Hilal Ersoy'dan (33) bir daha haber alınamadı. Yakınları tarafından her yerde aranan Ersoy'un en son Akçakoca'da görüldüğü bilgisini alan yakınları, durumu sağlık, polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Aşıklar Tepesi'nde yapılan arama çalışmalarında Ersoy'un eşyaları bulundu. Denizden yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bulunan tepede yapılan incelemede, kayalıklarda Ersoy'un cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kadının cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Ersoy'un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA