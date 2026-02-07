Konya’da apartmanda böcek ilaçlaması zehirlenmeye yol açmıştı! YENİ GELİŞME
Konya’nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlamasından etkilenen 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Binada inceleme yapan AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir maddeye rastlanmadı.
Olay, dün gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi. Apartmanın zemin katındaki bir dairede tahta kurusu için ilaçlama yapıldı. Apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu.
12 kişi tedavi altına alındı
Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 12 kişi çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Gece saatlerinde bina tahliye edildi. Apartman sakinlerinin bir kısmı misafirhanelerde kalırken bir kısmı ise geceyi akrabalarında geçirdi.
Bina kullanıma açıldı
Binada inceleme yapan AFAD KBRN ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir maddeye rastlamadı. Sabah saatlerinde bina yeniden kullanıma açıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
