Meram muhtarlarından Başkan Kavuş’a teşekkür

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle muhtarlarıyla Meram Muhtarlar Derneği’nde bir araya geldi. 2025 yılında Meram’ın mahallelerine yapılan çalışmalar ve 2026 yılı hizmet programlarının konuşulduğu toplantıda Meram muhtarları, taleplerin yerine getirilmesinde gösterdiği hassasiyetten dolayı Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ettiler.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve MHP Meram İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Eroğlu ile birlikte Meram muhtarlarıyla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, 2025 yılında Meram'ın mahallelerine yapılan çalışmalar ve 2026 yılında yapılması planlanan hizmetler istişare edildi.

BAŞKANLAR MUHTARLARI DİNLEDİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ilçe başkanları Meram Muhtarlar Derneği'nde gerçekleşen buluşmada muhtarları dinledi. Muhtarlar mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini başkanlara iletirken toplantıda konuşan Başkan Mustafa Kavuş, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı. Bugüne kadar Meram için ortaya konan hizmet anlayışının temelinde güçlü istişare ve karşılıklı güven olduğunu ifade eden Kavuş, mhtarlarla ilişkilerini ‘abi-kardeş hukuku' olarak tanımladı ve bu birlikteliğin ilçeye kazandırılan hizmetlerin en önemli dayanağı olduğunu söyledi.

BAŞKAN KAVUŞ; "MUHTARLARIMIZ MERAM'A HİZMET YOLUNDA BİZİM YOL ARKADAŞLARIMIZDIR”

Muhtarların, mahallelerde devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Başkan Kavuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Muhtarlarımız, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Mahallelerimizin nabzını en iyi tutan, vatandaşlarımızın sesini birebir bize ulaştıran yol arkadaşlarımızdır. Bizler, Meram'a hizmet üretirken onların tecrübesinden, mahallelerine olan hâkimiyetinden ve fedakârlığından her zaman güç aldık.” Başkan Kavuş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarla birlikte Meram için en güzel hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de kaydetti.

BAŞKAN KAVUŞ; "BEN, HER MAHALLENİN İKİNCİ MUHTARIYIM”

Daha önce gerçekleştirilen pek çok buluşmalarda da dile getirdiği "Ben, her mahallenin ikinci muhtarıyım” sözünü yineleyen Başkan Kavuş, mahallelerin talep ve beklentilerini yakından takip ettiğini ifade etti. Mahalle ziyaretlerine büyük önem verdiğini belirten Kavuş, Meram'da hayata geçirilen hizmetlerin sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendiğini ve bunun da güçlü muhtar-belediye iş birliği sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN KAVUŞ'A TEŞEKKÜR

Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir de toplantıda yaptığı konuşmada, Başkan Kavuş'un göreve başladığı günden bu yana muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı. Taşdemir, "Başkanımız Mustafa Kavuş, bizleri her zaman dinledi, taleplerimizi dikkate aldı. Mahallelerimize hizmet noktasında çözüm odaklı yaklaşımıyla daima yanımızda oldu. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bu birlikteliğin aynı gayretle devam etmesini temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Buluşma, karşılıklı fikir alışverişi ve istişarelerle son buldu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu