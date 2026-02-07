Konya’da 18 yaş altına yönelik tütün denetimleri sıklaştırıldı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından 18 yaş altı bireylerin tütün ve elektronik sigara ürünlerine erişiminin önlenmesi amacıyla denetim ve saha çalışmaları yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan iş yeri denetimleri ile halka açık alan kontrollerinde, bandrolsüz tütün mamulleri ile elektronik sigara ve elektronik sigara likitlerinin satışa sunulduğu tespit edildi.
Denetimler çerçevesinde 20 adet elektronik sigara, 54 adet elektronik sigara likidi, 10 bin dal bandrolsüz mamul sigara, 21 adet bandrolsüz boş makaron kutusu ve yaklaşık 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocuk ve gençlerin sağlığını tehdit eden ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
