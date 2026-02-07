Konyalının anısı güldürdü! 3 aylık karateyle gelen dayak

Konya’nın Çumra ilçesinde bir vatandaşın, kahvede geçen sohbet sırasında 3 aylık karate eğitimi alan bir gençten yediği dayağı anlatması sosyal medyada gündem oldu

Konya'nın Çumra ilçesinde bir vatandaşın kahvehanede anlattığı sıra dışı anı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Samimi anlatımı, mimikleri ve yaşadığı çaresizliği aktarma biçimi izleyenleri hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu.

Kahve sohbetinde ilginç itiraf

Görüntülerde, vatandaş sohbet sırasında başından geçen olayı anlatırken, yalnızca 3 aylık karate eğitimi almış bir gençten dayak yediğini dile getirdi. Beklemediği bir şekilde karşılık aldığını vurgulayan vatandaşın anlatımı, olayın kendisinden çok anlatım tarzıyla dikkat çekti.

Mimikleri ve samimi üslubu dikkat çekti

Anlatım sırasında verdiği tepkiler, yüz ifadeleri ve doğal tavırları videonun en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. Olayın beklenmedik gelişimi ve vatandaşın içten anlatımı, izleyenlerin ilgisini çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayıldı

Kahvehanede kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Video, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, izleyenler tarafından hem şaşkınlıkla hem de gülümseyerek izlendi.

(Berna Ata)