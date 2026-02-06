Konya’daki TOKİ konutlarında panik! Zehirlenme şüphesi

Olay, Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde yer alan TOKİ konutlarında yaşandı.
İddiaya göre binanın 1. katında gerçekleştirilen böcek ilaçlaması sonrasında ortama yayılan ağır koku ve kimyasal gaz, kısa sürede tüm apartmanı etkisi altına aldı.
Zehirlenme Şüphesiyle Sevkler Yapıldı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 11 kişi zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi