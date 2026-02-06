Konya’da Halk Oyunları İl Yarışması başlıyor

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ve Okul Sporları iş birliğiyle düzenlenen "Konya Okul Sporları Halk Oyunları İl Yarışması", şehre kültürel bir hareketlilik getirmeye hazırlanıyor.
Yarışma Adresi: Karatay Spor ve Kongre Merkezi
Etkinlik 25 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Saat 13.00'te başlayacak olan organizasyona Karatay Spor ve Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak.
Tüm Konya Halkı Davetli
Gençlerin süren hazırlıklarının sergileneceği bu özel gün için "Tüm Halkımız Davetlidir" çağrısı yapıldı.
