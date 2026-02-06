GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,68
STERLİN
59,68
GRAM
7.400,59
ÇEYREK
12.277,22
YARIM ALTIN
24.441,09
CUMHURİYET ALTINI
48.437,12
GÜNCEL Haberleri

SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

- Güncelleme Tarihi:

SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı
’Emekliler uzun süre yaşadığı için maaş düşük’ diyen SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı yerine Yunus Elitaş atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayınlanan kararlarda, bir görevden alma kararı dikkat çekti.

SGK BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya görevden alındı.

Kaya'nın yerine ise Yunus Elitaş atandı.

Eski başkan Kaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.

Kaya'nın emeklilere ilişkin açıklamaları büyük tepki çekmişti.

"ÇOK YAŞADIKLARI İÇİN MAAŞ DÜŞÜK"

Kaya, bir röportajında kullandığı "Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78'e çıktı. EYT sonrası emekli sayısı 3 milyon arttı.” ifadeleri nedeniyle hedef tahtasına oturmuştu.

Geniş yankı bulan bu sözlerden sonra emekli sendikaları, Kaya'nın istifasını istemişti.

Resmi Gazete'deki kararlara göre diğer atamalar şu şekilde:

SGK'DA ATAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş, SGK'da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ise görevden alındı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ve Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Rıfat Koray Köprülüoğlu atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, görevden alındı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Işık, Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin Kal atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER