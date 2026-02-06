GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

ABD-İran görüşmesi bugün Umman’da yapılacak

ABD-İran görüşmesi bugün Umman’da yapılacak
ABD ile İran heyetleri, bugün Tahran’ın nükleer programını görüşmek üzere Umman’da bir araya gelecek.

ABD ile İran, Tahran'ın nükleer programını görüşmek için bugün Umman'ın başkenti Muskat'ta bir araya gelecek. Görüşmelerde ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ı ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil edecek.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, gece saatlerinde çok sayıda diplomatla Maskat'a ulaştığını duyurdu. Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran diplomasiye açık gözlerle ve geçen yılın acı hatırasını unutmadan giriyor. İyi niyetle hareket ediyoruz ve haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz. Taahhütlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar söylem değil, zorunluluktur ve kalıcı bir anlaşmanın temel taşlarını oluşturur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

