Sokaktaki cinayetin davasında yeni gelişme! Sanığa oy çokluğuyla tahliye

Bursa’da 19 suç kaydı olan Bilal Türkmen’in (31) öldüğü sokaktaki kavgaya ilişkin 1’i tutuklu, 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Türkmen’i bacağından bıçaklayıp ölümüne neden olan ve son savunmasında, “Hakkaniyetle, adil yargılanma istiyorum” diyen Kamil Eren Ü. (24), ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçunun ölümle sonuçlanması nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ‘Takdir indirimi’ kullanan mahkeme heyeti, cezayı 8 yıl 9 aya düşürüp, oy çokluğuyla sanığın tahliyesine karar verdi.

Olay, 12 Temmuz 2024'te saat 23.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen, sokakta karşılaştığı Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kaan Ü. (30) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kamil Eren Ü., Bilal Türkmen'i bacağından bıçakladı. Ardından amca çocukları oldukları öğrenilen Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kaan Ü., kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, atardamarı kesilen ve aşırı kan kaybeden Türkmen'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özel hastaneye götürülen Bilal Türkmen, hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan Kamil Eren Ü. ile 1 suç kaydı bulunan Mehmet Kaan Ü. ve delil kararttığı gerekçesiyle Kamil Eren Ü.'nün ağabeyi Kemal Erdem Ü. (30) gözaltına alındı.

‘ÖNCE SİGARA SONRA PARA İSTEYİP SALDIRDI'

Emniyetteki ifadesinde, amcasının oğluyla sokakta yürüdüğü sırada tanımadıkları maktulün kendilerinden önce sigara, sonra para istediğini, olumsuz cevap verince hakaret ettiğini ve tartışmaya başladıklarını söyleyen Kamil Eren Ü., "Saldırgan Mehmet Kaan'a yumruk attı. Yere düşünce, kavga benimle ölen şahıs arasında devam etti. Kavga sırasında ölen şahıs cebinden bıçak çıkardı. Ben de bu bıçağı görünce şahsın bileklerini tuttum. Birlikte yere düşünce, elinden bıçağı aldım ve rastgele bıçağı salladım. Beni bırakınca yaraladığımı fark ettim. Kuzenimle kaçtık. Bıçağı da ağabeyimin aracının torpido gözüne bıraktım ve emaneti soran olursa benim olduğunu, yarın alacağımı söyledim” dediği öğrenildi.

Kamil Eren Ü. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, ağabeyi ile kuzeni adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Kamil Eren Ü. ile Mehmet Kaan Ü.'nün ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle, Kemal Erdem Ü.'nün ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Son savunmasını yapan tutuklu sanık Kamil Eren Ü., ölen Bilal Türkmen'i tanımadığını tekrarlayarak, "Öncelikle rahmetliyi tanımıyorum. Bu olay çok kısa sürdü. 30 saniye ya da 1 dakikadır. Sokağa girdiğimizde tehlikeli bir kişiyle karşılaştık. Zaten ölen şahsın madde bağımlısı olduğunu öğrendik. Biz de bu kişiden sakınmak için karşı kaldırıma geçtik. Bize sataşmaya başladı. Ben alttan aldım. Küfretmeye başlayınca olay çıktı. Arbede sırasında bıçak elime geçti. Ben bacağına vurduktan sonra oradan uzaklaşmaya başladım” dedi.

‘AĞIR YARALANDIĞINI BİLSEYDİM TAMPON YAPIP, AMBULANSI ARARDIM'

Olayda kasıt olmadığını, kendini korumak için maktulün elinden bıçağı aldığını ve atardamarı hedef almadığını belirten Kamil Eren Ü., "Ben tıp öğrencisi ya da doktor değilim. Ben işletme ile coğrafya okuyorum. Anatomi ile ilgili çok bir bilgim yok. Tamam, atardamar trafik dersinde gördük ama karanlık, gece vakti. Ben oradan kurtulduktan sonra o adrenalinle kan akıyor mu görmedim. Zaten maktul bana sürekli küfrediyordu. Ben katil olarak anılmak istemem. Polislere teslim olurken, kavgadan dolayı ifade vereceğimi düşündüm. Akşam kavga oldu, bir şeyler oldu. Ben maktulün rahmetli olduğunu karakola gidince öğrendim. Ben ağır yaralandığını hissetseydim, fark etseydim, bir tampon yapardım, kemerle bacağını sıkardım ya da ambulansı arayıp, sağlık ekiplerine bildirirdim. Derdimi ekiplere bildirirdim. ‘Artık olacağına varsın' diyerek başımıza bela alacağımıza, katil olacağıma, bu damgayı yiyeceğime böyle bir şey yapardım. Ben eve gittim. Eve gittikten sonra her zaman başımıza böyle bir olay gelmediği için, ağabeyimin arabasına bıçağı bıraktım. Ondan sonra amcamın oğlunun Görükle'deki evine gittim. Olayı bir sonraki gün emniyette öğrendim” diye konuştu.

‘KENDİMİ KAMPÜS ÇİMENLERİNDEN CEZAEVİ AVLUSUNDA BULDUM'

Olay tarihinde üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Kamil Eren Ü., şunları söyledi:

"Kimse şu an burada olmak istemezdi. Yani ‘İyi ki yaptım' demezdi. Ben cidden burada olmak istemezdim. Ben kampüs çimenlerinden kendimi cezaevi avlusunda buldum. Neredeyse 20 ay oldu. Bu benim geleceğim için de çok ağır. İleride hem evlilik ve sosyal hayatım için hem de vicdanen de ağır. Çünkü ben burada kendimi aklasam da birinin canına kastedildi. Bu yükün altına girmek istemezdim. Ben tekrar özür diliyorum. Ben müşteki tarafına bir şey söylemek istiyorum. Ortada bir tanışıklık yok. Allah rahmet eylesin. Karşı tarafın hayatındaki zorluklardan kaynaklı oldu, bize patladı. Kader. Çok özür dilerim, pişmanım. Serbest bırakılmamı talep ediyorum. Hakkaniyetle, adil bir yargılanma istiyorum. Karşı taraf da hakkını helal etsin."

Tutuksuz sanık Mehmet Kaan Ü. de olayın kuzeninin anlattığı gibi aniden geliştiğini belirterek, "Sokağa girdik ve şahsı gördük. Şahsın tehlikeli olduğunu anlayıp, yukarıdan yürümeye çalıştık. Biz kendisini geçmiştik. Eren bir an durup, ‘Neden küfrediyorsun?' demeye kalmadan adam koşup saldırmaya başladı. Ben kavgayı ayırmaya çalışıyordum. Kamil Eren'in de kasten öldürdüğünü düşünmüyorum. Ben de beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin olayla alakasının bulunmadığını söyleyen Kemal Erdem Ü. de olayı sonradan öğrendiğini ve polis ekiplerine yardımcı olduğunu belirterek beraatini istedi.

HEYET ‘TAKDİR İNDİRİMİ' KULLANDI

Kamil Eren Ü.'yü, ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçunun ölümle sonuçlanması nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, ‘takdir indirimi' kullanarak cezayı 8 yıl 9 aya düşürüp, oy çokluğuyla sanığın tahliyesine karar verdi. Heyet, kavga sırasında Kamil Eren Ü. ile olan kuzeni Mehmet Kağan Ü.'ye ‘Suça yardım etme' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verirken, delil kararttığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Kamil Eren Ü.'nün ağabeyi Kemal Erdem Ü.'nün ise beraatine hükmetti.

