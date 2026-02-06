Almanya’da öldürülen gurbetçiye veda! Serhat Çalar böyle uğurlandı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde görev yapan 36 yaşındaki Gaziantepli kondüktör Serkan Çalar, tren seferi sırasında yaptığı rutin bilet kontrolü esnasında uğradığı yumruklu saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
Acı haber, hem Almanya'da hem de Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Hayatını kaybeden Çalar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
BÜYÜK KATILIMLI VEDA
Serkan Çalar için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Sevenleri, meslektaşları ve gurbetçi vatandaşlar, Çalar'a veda etmek için bir araya geldi. Cenazede duygusal anlar yaşanırken, tabutunun omuzlar üzerinde taşındığı görüldü. Kalabalığın sessizliği ve hüzünlü bekleyişi, yaşanan kaybın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
NE OLMUŞTU?
2 Şubat Pazartesi akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden trende 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan Çalar, biletsiz olduğu öne sürülen 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından darbedilmişti.
Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yere yığılan kondüktör Serkan Çalar'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uyguladı, ardından sağlık ekipleri müdahale etti.
Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan Çalar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki çocuk babası Çalar'ın ölümü, hem Almanya'daki Türk toplumunda hem de memleketi Gaziantep'te derin üzüntüye neden oldu.
Saldırgan hakkında "kasten adam öldürme" suçundan işlem başlatıldı.
