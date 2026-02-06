GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Zeydan Karalar cezaevinden tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

Zeydan Karalar cezaevinden tahliye edildi

'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliyesinin ardından Adana'ya geldi. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yüzlerce partili tarafından büyük sevgi seliyle karşılanan Karalar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın enkaz alanındaki anma törenine gideceğini, orada coşkulu bir karşılamanın yapılmamasını, insanların acı günü olduğunu söyledi.

Partililerin, "Adana'nın guru Zeydan Karalar" sloganlarıyla konuşmasını sık sık kestiği Karalar, "Türkiye'nin gururu sizlersiniz. Türkiye'nin gururu 50 derecede bin 100 kilometreyi adalet adına yürüyen gençlerdir. Bundan sonra birlikteyiz. Cumartesi günü Genel Başkanımız da gelecek, hep beraber buluşacağız inşallah" dedi. Karalar ve partililer, daha sonra havalimanından ayrıldı. 

Kaynak: DHA

