Ekrem İmamoğlu’nun koruması gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun koruması B.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
