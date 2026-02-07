GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,81
EURO
51,71
STERLİN
59,71
GRAM
7.404,40
ÇEYREK
12.283,52
YARIM ALTIN
24.453,65
CUMHURİYET ALTINI
48.462,12
GÜNCEL Haberleri

Erzurum’da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü

Erzurum’da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini sürdürdü
Erzurum’da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerini 117. haftada da devam ettirdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, bayrak eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Muhammet Mutlu, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Arakan ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan insanların sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Modern dünyanın teknoloji ve yapay zeka gibi gelişmelerle övündüğünü ancak Gazze'de insanlık tarihinin en utanç verici tablolarından birinin yaşanmaya devam ettiğini belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Gazze halkı bugün dondurucu soğuklar, açlık ve sistematik bir yok edişle karşı karşıya. Gazze'de yürütülen bir din savaşı değildir. Bir dine mensup olduğunu iddia eden siyonist Yahudilerin önemli bir kısmının, dinlerinin ahlakıyla ve hatta yaratıcıları olduğunu iddia ettikleri güçle bir ilişkileri yoktur. Siyonizm siyasal bir yapıdır ve tek amacı Filistin merkezli ırkçı, sömürgeci ve faşist bir devlet yapılanması elde etmektir. Yaklaşık 200 yıldır bu amaçları için büyük gayretle çalışan bu insanlar, bugün rüyalarının son noktasını koymak için Filistin'de yaşayan tüm insanların sadece siyasal haklarını değil topraklarını ve hatta canlarını almayı istediklerini arsızca dünyaya haykırmaktadır. 200 yıldır yaptıkları çalışmaların neticesi olarak, dünyanın süper güçleri olarak adlandırılan devletler onları desteklemekte ve işledikleri zulümlere göz yummaktadır."

Yürüyüş, basın açıklamasının ardından edilen duayla son buldu.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER