GÜNCEL Haberleri

Tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı

Tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı
Uşak’ta yağışlarla debisi yükselen Değirmendere Deresi’nin taşması sonucu tarım arazilerini ve bazı iş yerlerini su bastı.

İl genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Değirmendere Deresi'nde taşkın meydana geldi.

Dere yatağının çevresindeki tarım arazileri ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çanlı bölgesindeki bazı tekstil fabrikaları ve atölyeler su altında kaldı.

Bölgeye, Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, su basan iş yerlerinin bulunduğu bölgede tahliye çalışması yürütüyor.

 

Kaynak: AA

