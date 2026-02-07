Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelinde hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle, Konya’da binlerce genç yüzmeyle tanıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Konya'da da yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı özel yurtlarda kalan binin üzerinde üniversite öğrencisine yüzme eğitimi verildi.

Olimpik havuzda hem eğitim hem güvenlik bilinci

Konya Olimpik Yüzme Havuzunda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde üniversite öğrencileri hem yüzme öğrenmenin keyfini yaşadı hem de su güvenliği konusunda bilinçlendi.

Kimi öğrenciler için ilk kez yaşanan bu deneyim, kimileri için ise yüzme becerilerini geliştirerek profesyonel bir noktaya taşıma fırsatı sundu.

Yüzme kursunu tamamlayan öğrencilere sertifika verildi

Geniş bir yaş grubuna hitap eden proje sayesinde katılımcılar, düzenli antrenmanlarla özgüven ve disiplin de kazandı. Proje sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik etmeyi, yüzme bilmeyenlerin bu beceriyi kazanmasını sağlamayı ve su kazalarının önlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesine 35 özel yurttan binin üzerinde öğrenci katılırken, kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin, Konya'da yükseköğrenim yurtlarını kapsayacak şekilde uygulanmaya başlandığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar, proje kapsamında 2025 yılı içerisinde 18 kız yurdundan 646 kız öğrenci, 17 erkek yurdundan 363 erkek öğrenci olmak üzere toplam 35 yurttan 1.009 öğrencinin yüzme eğitimlerine katıldığını ifade etti.

91 ülkeden öğrenciler yüzme eğitimlerinde buluştu

İl genelinde yükseköğrenim yurtlarında Tanzanya, Moritanya, Filipinler, Nepal, Zimbabve ve Burundi'nin de aralarında bulunduğu 91 farklı ülkeden 1.053 yabancı uyruklu öğrencinin barındığını belirten Müdür Çintimar, yüzme kurslarına 305 yabancı uyruklu öğrencinin katılım sağladığını kaydetti.

Yüzme kurslarının yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine yönelik birçok faaliyet yürütüldüğünü vurgulayan Çintimar, özel yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilerin Bakanlığın gençlik kamplarına gönderildiğini, çeşitli gezi programlarına dahil edildiklerini, ayrıca EYS üzerinden dikiş-nakış, diksiyon, wellness ve voleybol gibi kursların yurtlarda açıldığını aktardı.

2025 yılı içerisinde yurtlar arası 12 spor müsabakası düzenlendiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü, bu organizasyonlarla 1.144 kız ve 1.335 erkek olmak üzere toplam 2.479 öğrencinin sporla buluşturulduğunu sözlerine ekledi.

(Ali Asım Erdem)