Konya’da bugün vefat edenler 07 Şubat 2026 Cumartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ARİFE AKCA
|
SÜLÜKLÜ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HATİCE KOYUNCUOĞLU
|
ZIVARIK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
YAŞAR AYDOĞDU
|
KONYA
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
KADİR DOĞAN
|
MERNEK
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
YAŞAR KIYAK
|
DETSE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
TEVFİK BAŞMAN
|
FAKILAR
|
ANASULTAN MEZARLIĞI
|
AYŞE TAHIL
|
KOCAS
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
VESİLE KARABULUT
|
KADINHANI
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
REMZİYE ÇELİK
|
BULANIK
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
FADİM DADACI
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
|
SEVİM UÇAR
|
KADINHANI
|
KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
|
AHMET BAYRAK
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
YAŞAR TOSUNTAŞ
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
İBRAHİM ÖZCAN
|
SULUTAS
|
SULUTAS MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi