GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,81
EURO
51,71
STERLİN
59,71
GRAM
7.404,40
ÇEYREK
12.283,52
YARIM ALTIN
24.453,65
CUMHURİYET ALTINI
48.462,12
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 07 Şubat 2026 Cumartesi

Konya’da bugün vefat edenler 07 Şubat 2026 Cumartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 07 Şubat 2026 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ARİFE AKCA

SÜLÜKLÜ
15-10-1964

YAZIR MEZARLIĞI

HATİCE KOYUNCUOĞLU

ZIVARIK
10-09-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YAŞAR AYDOĞDU

KONYA
23-04-1959

ALİYENLER MEZARLIĞI

KADİR DOĞAN

MERNEK
07-12-1952

YEDİLER MEZARLIĞI

YAŞAR KIYAK

DETSE
22-04-1957

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

TEVFİK BAŞMAN

FAKILAR
20-12-1935

ANASULTAN MEZARLIĞI

AYŞE TAHIL

KOCAS
04-07-1931

ÜÇLER MEZARLIĞI

VESİLE KARABULUT

KADINHANI
02-01-1953

YAZIR MEZARLIĞI

REMZİYE ÇELİK

BULANIK
01-03-1961

ARAPLAR MEZARLIĞI

FADİM DADACI

KONYA
11-08-1951

HACIFETTAH MEZARLIĞI

SEVİM UÇAR

KADINHANI
25-05-1977

KOZAĞAÇ MEZARLIĞI

AHMET BAYRAK

KONYA
15-10-1940

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAŞAR TOSUNTAŞ

KONYA
15-01-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

İBRAHİM ÖZCAN

SULUTAS
24-02-1946

SULUTAS MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER