DÜNYA Haberleri

Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasında!

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastanelerin ilaç ve tıbbi malzeme yokluğu nedeniyle hizmet veremez hale geldiğini, binlerce hasta ve yaralının belirsiz bir durumla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ve hastanelerin hayati hizmetleri sürdüremediği vurgulanarak, halen kısıtlı şekilde faaliyet gösterebilen hastanelerin yaşam kurtaran sağlık merkezleri olmaktan çıktığı, binlerce hasta ve yaralı için "zorunlu bekleme istasyonlarına” dönüştüğü ifade edildi.

Sağlık sistemine yönelik, "sağlık soykırımı” olarak nitelendirilen, saldırıların yıkıcı etkilerinin, hizmetlerin sürdürülmesini günlük bir mucizeye dönüştürdüğü ve toparlanma çabalarının önünde büyük bir engel oluşturduğu kaydedildi.

Bakanlık, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerindeki sıfır stok seviyelerinin, en basit ağrı kesicilerin dahi erişilemez bir lüks haline gelmesine yol açtığını bildirdi.

Açıklamaya göre, temel ilaç listesinin yüzde 46'sında, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 66'sında, laboratuvar malzemeleri ve kan bankası ihtiyaçlarının ise yüzde 84'ünde stoklar tamamen tükenmiş durumda.

Açıklamada, kanser tedavileri, kan hastalıkları, cerrahi hizmetler, ameliyatlar, yoğun bakım, acil ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin krizin en ağır şekilde etkilediği alanların başında geldiği ifade edildi.

Gazze'ye ulaştırılabilen ilaçların ise son derece sınırlı miktarlarda olduğu ve mevcut ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin kurtarılmasının geçici ve acil çözümlerle mümkün olmadığını, bu tür yaklaşımların krizin tehlikeli sonuçlarını daha da derinleştirdiğini vurguladı. Açıklamanın sonunda, ilaç stoklarının acilen güçlendirilmesi için tüm ilgili taraflara derhal ve etkili şekilde müdahale çağrısı yinelendi.

Gazze'de felç olan sağlık sistemi

Gazze'de sağlık sistemi; yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sırasında hastaneleri, sağlık tesislerini ve ilaç depolarını da hedef almış; sağlık çalışanlarını alıkoymuş ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini engellemişti.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediği, tıbbi yardım kamyonlarının girişinin aylık ihtiyacın yüzde 30'unun altına düştüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

