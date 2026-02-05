GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,68
STERLİN
59,68
GRAM
7.400,59
ÇEYREK
12.277,22
YARIM ALTIN
24.441,09
CUMHURİYET ALTINI
48.437,12
DÜNYA Haberleri

İsrailli Gantz: Gazze’de sarı hattı geçerek işgali genişletelim

İsrailli Gantz: Gazze’de sarı hattı geçerek işgali genişletelim
İsrail’de muhalefetteki Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, hükümete Gazze Şeridi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik planı kapsamında çizilen sınır olan sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden yükselen seslerin yanında muhalif liderler de ABD Başkanı Trump'ın planına ve ateşkes anlaşmasına karşı eleştirilerini sürdürüyor.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Gantz, Hamas'a sarı hattın ötesinde dokunulmazlık tanınamayacağını savundu.

Gantz, "Sarı hattı aşma zamanı geldi." ifadesini kullanarak işgali genişletme çağrısı yaptı ve ikinci aşamanın başlamasına karşın Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesi konusunda ilerleme kaydedilmediğini iddia etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusunun saldırılar düzenlediği Cenin'de uygulama ne ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta da aynı uygulamanın yapılması gerektiğini savunan Gantz, Hamas'ın gönüllü olarak silahsızlanmayı kabul etmeyeceğini ve yönetimi bırakmayacağını savundu.

Gantz, "Gazze'de artık rehine kalmadığına göre, harekete geçme zamanı geldi." diyerek ateşkesi bozarak saldırıları sürdürme çağrısında bulundu.

Trump planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "sarı hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal altında tutuyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER